Visivelmente abalada, a influenciadora contou que ainda está tentando lidar com a perda da guarda do filho adotivo de 3 anos

São Paulo – Sarah Poncio usou as redes sociais para falar sobre a perda do processo de adoção do filho Josué, de 3 anos. Ela e o ex-marido, Jonathan Couto, tiveram que devolver o menino à mãe biológica após a Justiça do Ceará ordenar que o menino voltasse a morar com a genitora.

Sarah Poncio fala sobre Josué: ‘Recebo notícias dele todos os dias’. (Foto: Reprodução)

A mãe biológica alegou ter se arrependido de sua ação e estar com depressão por saudades do menino – que morava com a família Poncio desde o início de 2020.

“Vou confessar uma coisa para vocês, estou há bastante tempo tentando vir aqui falar alguma coisa e eu sempre desisto na metade. Mas, hoje vai… Queria dizer que está tudo bem na medida do possível, queria agradecer as mensagens de todo mundo”, começou Sarah, visivelmente abalada.

“Sei que vocês têm vários questionamentos, por aqui também são várias perguntas sem respostas. Sinto muita falta de vir aqui falar com vocês, é o meu trabalho também, mas só vou evitar falar muito sobre [perda da guarda de Josué], não quero ficar aparecendo aqui abalada e tudo mais. Está tudo bem. As crianças estão bem, Josué está bem. Recebo notícias dele todos os dias. E é isso…”, completou.

Além de Josué, Sarah e Jonathan são pais de José, de 5 anos, e João, de 3. O cantor também é pai de Madalena, também de 3 anos, ela é fruto de um envolvimento dele com Letícia Almeida.

