Mega da Virada deve sortear o maior prêmio da história em 2021: R$ 350 milhões; confira os números mais frequentes do concurso

São Paulo – O 10 é a dezena mais sorteada nos concursos da Mega-Sena da Virada. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número saiu quatro vezes em 12 edições da premiação. O sorteio especial, que ocorre tradicionalmente no dia 31 de dezembro, vai pagar R$ 350 milhões em 2021, o maior prêmio da história da loteria. Em todo o concurso, 109 sortudos levaram a bolada milionária. Depois do 10, as dezenas que mais saíram foram: 03, 05, 20 e 36, sorteadas três vezes.

(Foto: Marcello Casal Jr-Agência Brasil)

No total, 17 dezenas foram sorteadas duas vezes: 02, 11, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56, 58; e 22 dezenas saíram uma vez: 01, 04, 06, 12, 14, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 57.

(Foto: Arte / R7)

Já os números 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60 nunca foram sorteados na Mega da Virada.

(Foto: Arte / R7)

De acordo com a Caixa, na série histórica completa, o 53 é a dezena mais sorteada nos concursos, desde março de 1996. O número saiu 279 vezes em sorteios. Curiosamente, a dezena também aparece entre as mais sorteadas na Quina — é a sexta mais frequente na história do concurso.

Após o 53 (279 vezes), o 10 é a dezena que mais foi sorteada (277 vezes), seguida do 05 (268 vezes), 42 (266 vezes), 04 e 33 (263 vezes cada um), 37 (262 vezes), 27 e 23 (260 vezes cada um) e 30 (259 vezes).

A combinação de dezenas pares e ímpares que mais ocorre nos concursos é equilibrada. Em 755 sorteios (31%), foram sorteadas três dezenas pares e três ímpares. Em 24% dos jogos vencedores, a combinação com mais números pares se deu melhor: quatro dezenas pares e duas ímpares apareceram em 586 sorteios.

O sorteio do concurso nº 2440 da Mega da Virada será realizado a partir das 20h de 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 17h do mesmo dia. O último concurso do ano é o único que não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

