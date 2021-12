Avalie o post

No último dia do ano, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá reforçar o efetivo de agentes de Trânsito para ordenar o fluxo de veículos nas vias da capital.

Serão mais de 300 agentes que estarão orientando os condutores e ainda a postos para atender ocorrências e casos emergenciais. As ações “Travessia Segura” e “Calçada Livre” também serão colocadas em prática na véspera da passagem de ano.

Quanto ao transporte coletivo, o sistema funcionará normalmente com frota de dia útil e linhas operando até à meia-noite no Terminal da Matriz e demais terminais de integração de Manaus.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou a necessidade de reforçar o monitoramento. “Por mais que não tenham as grandes festas públicas tradicionais na área da Ponta Negra e na zona Leste da cidade, há previsão de grande fluxo de veículos e pessoas nas vias. Por isso, o IMMU considera essencial manter o efetivo operante e a postos para atender as demandas”, afirmou.

