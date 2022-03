Avalie o post

População russa também está impedida de acessar conteúdos e fazer postagens no Facebook e no Twitter

Rússia – A Rússia anunciou nesta sexta-feira (11) que restringiu o acesso à rede social Instagram, a qual acusa de espalhar apelos à violência contra os russos, devido ao conflito na Ucrânia.

Rússia restringe acesso da população ao Instagram (Foto: Divulgação/Pixabay)

“Atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral, o acesso à rede social Instagram… está restrito na Rússia”, disse o regulador russo de telecomunicações Roskomnadzor em comunicado.

As páginas ou aplicativos da internet com acesso limitado geralmente se tornam inacessíveis no país.

Este já é o caso do Facebook e do Twitter, que foram afetados pela mesma restrição após o início da operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro.

Horas antes, a Rússia anunciou que iniciaria uma ação legal contra a Meta, empresa controladora do Facebook e Instagram, por ter relaxado suas regras sobre mensagens violentas direcionadas ao exército e líderes russos.

O poderoso Comitê de Investigação da Rússia indicou que iniciou suas investigações “devido a pedidos ilegais de assassinato de russos por colaboradores da sociedade Meta americana”.

O Instagram é muito popular entre os jovens russos e também é uma ferramenta de vendas online crucial para pequenas e médias empresas russas, bem como artistas e criadores.

O alto comissário para os direitos humanos expressou preocupação nesta sexta-feira com o anúncio da Meta de abrir exceções às suas regras em relação a mensagens hostis aos militares e ao governo russos.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

