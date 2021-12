Avalie o post

Ao lado dos finalistas, vencedor do reality encara a máquina da verdade no programa

São Paulo – Neste domingo (19), o Hora do Faro recebe Rico Melquiades, o grande vencedor de A Fazenda 13, que promete contar tudo o que o Brasil quer saber sobre sua passagem bombástica no reality rural. “Eu não me vitimizava. Eu batia de frente com a galera. Fui mocinho e fui vilão”, confessa o humorista e influenciador alagoano ao apresentador Rodrigo Faro.

Foto: CHAHESTINAN/RECORD TV

Rico se junta aos ex-peões da temporada para o Troféu Última Chance, evento que já virou tradição no Hora do Faro. As categorias são: Aluno “Nota 10”, Melhor Treta, Calada Não Vence, Fofoca da Temporada, Melhor Terapeuta Animal, Melhor Filme, Camaleão da Fazenda, Não Casal, Melhor Sabonete da Temporada, Apelido Perfeito, Melhor Mico ou Vexame e Barraqueiro da Temporada são as categorias da premiação. Cada uma conta com três finalistas.

A votação acontece no palco e os jornalistas Chico Barney, Leo Dias, Keila Jimenez e o influenciador Lucas Maciel, apresentador da Cabine de Descompressão, que foram responsáveis por todas as sabatinas do quadro A Fazenda – Última Chance na temporada, compõem o time que escolhe o ganhador.

Marina Ferrari levou o prêmio de Aluno “Nota 10” por ter aprendido em A Fazenda, entre outras coisas, a usar uma vassoura. Já na categoria Melhor Treta, as confusões entre: Solange Gomes e Erasmo Viana; Rico, Dynho Alves e Victor Pecoraro – que ficou conhecida como “treta do café”; e Rico e Dayane Mello são as concorrentes. O público descobre todos os finalistas e campeões neste domingo.

Além da entrega dos troféus, os ex-peões aproveitam para lavar a roupa suja e abrem o coração sobre todas as polêmicas. Rico confronta Dayane sobre o caso da jaqueta rasgada, Solange debocha de Valentina Francavilla e os “descasados” Dynho, Sthe Matos, Aline Mineiro e MC Gui comentam como estão lidando com seus novos status de relacionamento. “Foi babado”, entrega Aline.

Quando perguntado por Lucas Maciel sobre suas amizades no jogo, Rico revela: “Me decepcionei com a Aline. Me decepcionei muito”. E continua: “Marina foi outra pessoa que me decepcionou muito aqui fora. Achei que a gente ia estar junto em Maceió. Eu não vou esquecer das coisas que eu fiquei sabendo”.

Os peões encaram também a temida “Máquina da Verdade”, na qual um especialista analisa a sinceridade com a qual respondem perguntas incisivas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte