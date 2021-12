Avalie o post

Segundo informações a vítima foi atingida com mais de dez disparos pela região do corpo

Manaus – Um homem identificado como Wendel foi atingido com vários disparos de arma de fogo na noite desta sexta feira (17), na Travessa sete, bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital.

Segundo informações preliminares, a vítima estava foi estava sentada em frente de casa quando foi abordada por suspeitos que atiraram mais de dez vezes.

A vítima encontra-se em estado grave e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital. A polícia irá investigar o caso.

