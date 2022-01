Avalie o post

Promessas do esporte: O atleta da etnia Karapanã, Jair Paulino de Souza, é revelação do wakebord com apenas 16 anos. Ele já coleciona 22 troféus em sua carreira. Começou a praticar o esporte com apenas 5 anos, ainda pequeno, e hoje é integrante da Marreco Wake School. Antes dos bons resultados e de entrar para a equipe do professor Marcelo Giardi, o atleta passou por situações complicadas para conseguir equipamentos e realizar os treinamentos de forma adequada. Mas todo o sacrifício e esforço valeram a pena. Hoje treina em São Paulo, mas representa o Amazonas em campeonatos.

No fim de 2021, o conhecido “Jajá” competiu no Pan-Americano da modalidade, que aconteceu em novembro, na cidade de Querétaro, no México. Ele conseguiu a 4ª colocação. Além de Jair, o Amazonas também contou com outros nomes que levaram a bandeira do Estado para competições nacionais e internacionais em diversas modalidades. Entre eles está o Pedro Nunes, grande nome do lançamento de dardo no Estado que em novembro conquistou o ouro nos jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, disputado na Colômbia; e também a sensação da patinação de velocidade em Tabatinga, Luís Felipe. O diretor-presidente da Faar – Fundação Amazonas de Alto Rendimento – Jorge Oliveira, relata que viagens ao interior são importantes para revelar talentos.

Com várias promessas esportivas para 2022, a esperança de medalhas e investimento alimentam sonhos de esportistas do Estado.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação/Faar

Fonte