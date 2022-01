Avalie o post

Mais de 600 mil pessoas já se inscreveram no processo seletivo do Censo Demográfico 2022, segundo informou nesta segunda-feira (3), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As inscrições foram prorrogadas até 21 de janeiro.

São 183.021 vagas de nível fundamental para recenseadores, 18.420 para agente censitário supervisor, e 5.450 para agente censitário municipal. As vagas estão distribuídas em 5.297 municípios do país.



O salário para agente censitário municipal é de R$ 2.100. A remuneração para agente censitário supervisor a equivale a R$ 1.700. Já o salário de recenseador varia conforme a produção. É possível simular a remuneração no site do IBGE. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora do processo seletivo.

A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50, e de R$ 60,50 para agente censitário, e pode ser paga até 16 de fevereiro. Com a prorrogação dos prazos, as provas foram adiadas de 27 de março para 10 de abril.

Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários a tarde.

As provas objetivas serão aplicadas de forma presencial seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19 que constam em edital. De acordo com o IBGE, o candidato que descumprir as medidas será eliminado do processo seletivo.

