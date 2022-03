Avalie o post

Telessaúde – As teleconsultas são realizadas em parceria com médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde. Elas são acompanhadas por um médico da unidade hospitalar do município onde há o programa. No intervalo entre as consultas, os pacientes recebem atendimento complementar pelo profissional. Os atendimentos são pré-agendados pelo Sisreg – Sistema Nacional de Regulação.

O Programa Amazônia Conectada, implantado pelo Exército, em parceria com a Empresa de Processamento de Dados do Amazonas – Prodam, garante a execução das teleconsultas. A iniciativa leva infraestrutura de fibra óptica por cabos subaquáticos nos leitos dos rios da Amazônia. Atualmente, 28 municípios estão com o projeto implantado e mais 11 estão em fase de implantação. Como explica o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde do Amazonas, Ricardo Lima.

No Amazonas, são ofertadas sete especialidades médicas. A cardiologia é a mais procurada, seguida da neurologia adulta, psiquiatria, neurologia pediátrica e reumatologia. Em novembro de 2020, o Estado superou a marca de 6,5 mil atendimentos especializados, ofertados em 28 municípios. Lábrea lidera a lista com a maior demanda de consultas. Na sequência, aparecem Manaus e Envira.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Rodrigo Santos/SES-AM





