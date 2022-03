Avalie o post

A Unidade Básica de Saúde Dr. Alfredo Campos, situada no Bairro da Paz, realizou nesta sexta-feira, 11 de março, uma ação de saúde dedicada ao Dia da Mulher. O evento foi realizado no Centro Social Francisco de Oliveira Bonfim e teve total apoio da Prefeitura de Barcelos por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta ação, foram oferecidas diversos serviços, como: Teste Rápido (sífilis, hepatite B e C), minicurso do Fisioterapeuta, MiniCurso de Enfermagem (saúde da mulher), especial-Palestra com a Psicóloga (abordando a violência contra a mulher) e beleza e Estética.

Além dos serviços ofertados, o público presente foi brindado com a apresentação da Banda do exército Brasileiro, nos intervalos, diversos sorteios de brindes e no final, foi servido a todos um café da manhã-COFFEE BREAK.

Agradecimento a toda equipe de profissionais da UBS do Bairro da Paz, ao vereador Diego pela participação, a Secretária Patrícia Leite e ao Prefeito Edson Mendes pelo apoio incondicional a saúde no município de Barcelos.

Texto: Frank Garcia/Comunicação

Fotos: Wellington Mello/Comunicação

