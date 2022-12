A titular da Seduc (Secretaria de Educação e Desporto), Kuka Chaves, anunciou, nesta quarta-feira, 21/12, o valor do abono do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação), de R$ 5,9 mil a R$ 17,9 mil. O pagamento será feito no dia 3 de janeiro.

Diferente dos anos anteriores, o anúncio do abono salarial não foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (UB) e o valor pago antes do Natal. O valor e a data de pagamento do Fundeb foi divulgado em evento na sede da Seduc, na zona Sul de Manaus, na manhã desta quarta.

Professores da rede estadual com carga horária de 20h semanais receberão R$ R$ 5.980,00. Docentes com 40h serão remunerados com R$ R$ 11.960,00. Já os de 60h ganharão R$ R$ 17.940,00 mil. O abono dos técnicos e administrativos será de R$ 5,9 mil.

"Com isso o estado do Amazonas alcança os 70% do valor regulamentado pela lei do Fundeb, investindo mais de R$ 236 milhões com o pagamento, reconhecendo, agradecendo a classe por toda a dedicação, coragem e garra", disse a secretária Kuka Chaves.

De acordo com a secretária, 33,5 mil servidores terão direito ao abono, entre profissionais do magistério e administrativo.

Série histórica

Em 2021, o Governo do Amazonas pagou o abono, no total de R$ 482 milhões, no dia 23 de dezembro. Em parcela única, os valores variaram de R$ 12,6 mil a R$ 37,8 mil, contemplando 32,9 mil profissionais da Seduc e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas.

Em 2020, na gestão de Wilson pagou ao todo R$ 142,6 milhões em forma de abono no dia 29 de dezembro. Professores e pedagogos receberam R$ 4 mil para cada 20h de trabalho, enquanto técnicos e administrativos parcela única no mesmo valor.

PSS

Além do Fundeb, a Seduc anunciou a prorrogação do Processo de Seletivo Simplificado (PSS) por mais um ano e a efetivação de 2.904 servidores que estavam em estágio probatório.

Segundo Kuka Chaves, os profissionais de educação do PSS totalizam 5.624 professores e apoio técnico e irão garantir o ano letivo de 2023.

Confira os valores do abono do Fundeb, por carga horária de trabalho:

Carga horária 20h: R$ 5.980,00;

Carga horária 40h: R$ 11.960,00;

Carga 60h: R$ 17.940,00.