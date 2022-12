Dois homens e duas mulheres foram encontrados mortos, na manhã desta quarta-feira, 21/12, dentro de um carro, no Ramal Água Branca, no quilômetro 31, da Rodovia AM-010. De acordo com a Polícia Militar (PM), próximo ao veículo foram encontrados, pelo menos, 12 cápsulas da cartuchos calibre 12.

Os corpos foram encontrados por um morador da localidade. De acordo com a PM, o homem relatou ter ouvido disparos, por volta das 3h. Durante a manhã, ele foi ao local e encontrou os corpos.

As três vítimas, sendo duas mulheres e um homem, estavam dentro do veículo modelo Onix com o rosto coberto com uma balaclava. Um outro homem, conforme a PM, foi localizado dentro do porta-malas.

O carro ainda foi encontrado caído em um barranco. Próximo ao veículo, foram encontradas várias cápsulas de arma calibre 12.

Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local e investigam o crime.

