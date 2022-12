Usuários que precisarem usar os ônibus do transporte coletivo das linhas 650, 640 e 560 devem redobrar os cuidados. Isso porque, segundo dados do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), essas são as rotas com maior número de assaltos este ano.

Conforme os dados do Sinetram, este ano, entre os meses de janeiro e outubro, ocorreram 1.663 assaltos dentro dos ônibus em Manaus. Em novembro, um desses assaltos resultou na morte de um passageiro, que foi assassinado na frente de familiares.

José Roberto Barbosa, 43, foi morto no dia 22 de novembro, durante um assalto dentro do ônibus 640, enquanto o veículo transitava na Avenida Max Teixeira, na zona Norte de Manaus.

Sinetram

De acordo com o Sinetram, somente este ano cerca de 100 assaltos foram registrados somente dentro dos coletivos da linha 640. Além de ser um dos recordistas de roubo, também foi onde ocorreram os crimes mais violentos.

Outras duas rotas que lideram o ranking das mais assaltadas são os veículos das linhas 650, que fazem percurso pela zona Leste, e 560, que trafega pela zona Norte da cidade.

A maioria desses assaltos, conforme o Sindicato, ocorre enquanto os veículos transitam pelas zonas Norte, Sul e Leste. O curioso é que todas elas partem do Terminal T4, na Avenida Camapuã, na zona Norte de Manaus e têm como destino o Centro da Cidade.