A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou na tarde desta quarta-feira, 21, o sorteio da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2023. Nele ficou definido os adversários de Atlético-MG e Fortaleza, que entram direto na segunda fase. O Galo terá pela frente o Carabobo (Venezuela), enquanto o Leão do Pici medirá forças com o Deportivo Maldonado (Uruguai) – os jogos estão marcados para acontecer entre 22 de fevereiro e 1º de março. Caso avancem, os brasileiros ainda terão que participar de outro mata-mata para tentar uma vaga na fase de grupos. Para a próxima temporada, Palmeiras, Flamengo, Athletico-PR, Corinthians, Internacional e Fluminense são os times do Brasil que já estão confirmados na Libertadores.

Primeira fase

Sport Huancayo-PER x Nacional-PAR (E1)

Nacional Potosí-BOL x El Nacional-EQU (E2)

Boston River-URU x Zamora- VEN (E3)

Segunda fase

Carabobo-VEN x Atlético-MG (C1)

E1 (Sport Huancayo-PER ou Nacional-PAR) x Sporting Cristal-PER (C2)

Deportivo Maldonado-URU x Fortaleza (C3)

E2 (Nacional Potosí-BOL ou El Nacional-EQU) x Independiente Medellin-COL (C4)

Magallanes-CHI x Always Ready-BOL (C5)

Curicó Unido-CHI x Cerro Porteño-PAR (C6)

E3 (Boston River-URU ou Zamora-VEN) x Huracán-ARG (C7)

Universidad Catolica-EQU x Millonarios-COL (C8)