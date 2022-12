Esther Teixeira de Souza, uma criança especial de 6 anos, morreu ao ser atingida pela explosão causada por uma vazamento de gás na botija do fogão da casa onde morava na Rua B, Comunidade Santa Inês, Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. As informações são do Portal D24AM.

De acordo com a publicação, a mãe da menina, Marcia Teixeira da Silva, 43 e as outras duas filhas Juliana Teixeira de Souza, 14 e Ariane Teixeira de Souza, 12, ficaram feridas e foram socorrida para uma unidade de saúde.

Vizinhos informaram ao D24AM que a mulher iria preparar uma comida e acendeu uma das bocas do fogão. Mas, todas as bocas teriam acendido e em seguida ocorreu a explosão. A vítima relatou a situação aos vizinhos logo após ser atingida pela explosão e antes de ser socorrida.

Moradores do local informaram à reportagem que sentiram o cheiro de gás na área, ontem, 20/12. Após a explosão, os vizinhos arrombaram a porta da casa para ajudar a resgatar as vítimas, que foram levadas para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

O Corpo de Bombeiros (CBMAM) foi acionado, mas quando chegou ao local apenas a botija ainda estava em chamas, realizando apenas o rescaldo do incêndio causado pela explosão.

Foto: Leonardo Matheus / GDC

Fonte: D24AM