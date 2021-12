Avalie o post

Casal posou com os filhos Archie e Lilibet para cartão de fim de ano

Reino Unido – O príncipe Harry e Meghan Markle, publicaram pela primeira vez uma foto oficial da filha Lilibet, de 6 meses. O casal divulgou o tradicional cartão de fim de ano. Na foto, o casal posa junto com os filhos Archie, de 2 anos e a filha caçula.

(Foto: Divulgação)

“Esse ano, 2021, nós celebramos a chegada de Lilibet no mundo. Archie nos fez ‘mama’ e ‘papa’, e Lili nos transformou em uma família. Ansiosos para 2022, nós fizemos várias doações para organizações que ajudam famílias – daqueles que foram realocados do Afeganistão ou famílias americanas que precisam de ajuda durante licença maternidade ou paternidade”, diz o comunicado.

Conforme o Uol, Neil Sean, especialista em monarquia britânica, a rainha Elizabeth II resolveu deixar as mágoas com o neto para trás e resolveu incluir Harry e Meghan nas festas de fim de ano.

“Haverá uma troca de presentes, mas será muito formal. (A rainha) é muito cordial para não incluir o neto na confraternização de fim de ano”, disse o especialista em monarquia, em vídeo no YouTube.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte