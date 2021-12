Avalie o post

Atleta de 36 anos estava no Grêmio, onde fez parte da campanha que rebaixou o time à Série B do Brasileirão

São Paulo – O São Paulo tem o seu primeiro reforço oficial para 2022. Trata-se do lateral-direito Rafinha, ex-Grêmio. A contratação foi confirmada pelo presidente do clube paulista, Julio Casares, durante uma live no canal Arnaldo e Tironi.

Foto: LUCAS UEBEL/DIVULGAÇÃO/GRÊMIO

O jogador de 36 anos foi liberado pelo clube gaúcho recentemente devido à contenção de gastos após o rebaixamento para a Série B. Até pelo baixo custo é que ele passou a ser considerado uma boa opção para o Tricolor. Além disso, Rafinha pode agregar experiência ao jovem elenco do São Paulo. Ele assinou contrato de um ano, que pode ser renovado por mais um, caso ele atinja uma meta de jogos.

Multicampeão durante sua passagem pelo Bayern de Munique, ele estava no Grêmio desde o início desta temporada, e a expectativa era ser um dos grandes nomes do time. Pelo clube gaúcho, o lateral participou de 43 jogos, com oito assistências e nenhum gol marcado.

