A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), lança, nesta segunda-feira, 26/9, a programação completa da “1ª Semana do Empreendedorismo”, realizada entre os dias 3 e 7 de outubro, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus. As inscrições para participar das atividades já estão abertas e seguem até esta sexta-feira, 30/9, pelo link https://bit.ly/semanaempreendedorismocassina.

O evento é aberto ao público e vai reunir um ciclo de palestras que irão abordar temas, como “Empreendedorismo sustentável na Amazônia”, “Marketing Educacional para empreendedores”, “As inovações no ramo do Empreendedorismo”, “A Ferramenta do Tráfego Pago como inovação para o seu negócio”. Segundo o titular da Semtepi, Radyr Júnior, a ideia é destacar assuntos do cotidiano do trabalhador, que vão agregar para o crescimento dos negócios.

“A Semana do Empreendedor vai abrir as atividades que vamos realizar durante todo o mês de outubro, com ações voltadas para esse segmento, que é um dos pilares da nossa secretaria. A gestão do prefeito David Almeida vem criando mais incentivos e oportunidades de qualificação para quem está abrindo o próprio negócio e se consolidando no mercado”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Confira a programação completa:

3/10

17h30 às 18h30

Tema - Inovação e Criatividade, de onde vêm as boas ideias?

Palestrante - Cristorffer Guimarães - Administrador de empresas, especialista em Finanças.

4/10

17h30 às 18h25

Tema - Sou Empreendedor?

Palestrante - Willes Cardoso de Oliveira - Experiência com MPE atuando pelo Sebrae/AM e Sebrae/RR com foco no planejamento estratégico, plano de negócio e ferramenta de inovação Canvas.

17h às 19h

Tema - Tráfego pago – A ferramenta de crescimento de vendas.

Palestrante - Regina Arruda - Relações-públicas, empresária e consultora empresarial há mais de 17 anos.

5/10

14h às 16h

Tema - O perfil de personalidade do Empreendedor.

Palestrante - Salvio Rizzato - Professor da Universidade do Estado do Amazonas e consultor/instrutor credenciado do Sebrae, Senai e IEL.

17h30 às 18h30

Tema - Empreendedorismo Educacional na era digital - Marketing na Educação.

Palestrante - Bruno Rodrigues Porto - CEO da Agência de Marketing Digital Porto Insight Digital.

6/10

14h às 15h30

Tema - Criatividade, talento e empreendedorismo.

Palestrante - Durval Braga - Especialista em comportamento humano pela TTI Sucess Insights, Facilitador Certificado Lego e Serious Play, CEO do Parque de Ideias.

17h30 às 18h30

Tema - Os desafios da educação.

Palestrante - Brígido Nogueira Neto - CEO do colégio Brigido Nogueira, hoster do podcast Brigi. cast.

7/10

17h30 às 19h30

Tema - Empreendedorismo Digital – Como alavancar seu negócio com Tráfego Pago.

Palestrante - Roberto Araújo - Gestor de tráfego e CEO do Tráfego Manaus. Especialista em vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa: aumento de vendas e escala de negócios.

8/10

8h às 14h

Tema - Café com empreendedores – Imersão.

Palestrantes - Cindy Batista - CEO das Óticas Única e especialista em estratégias de campanhas / Gabriel Oliveira - Palestrante e mentor de gestão emocional e propósito.