O descarte incorreto de lâmpadas usadas pelos consumidores nos domicílios pode provocar problemas ao meio ambiente e à saúde. Para tentar minimizar esses danos, a partir do dia 20 deste mês a Bemol em parceria com a Reciclus contará com 9 postos para recolhimento gratuito de lâmpadas fluorescentes nas lojas: Studio 5, Matriz, Nova Cidade, CD Manaus, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Itacoatiara, Autazes e DB Ponta Negra.

Desde 2017 a Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa (Reciclus) vem instalando postos para recolhimento gratuito das lâmpadas em estabelecimentos comerciais. O programa da empresa é voltado para o descarte exclusivo de lâmpadas que contêm mercúrio.

O metal é considerado altamente tóxico e ocasiona poluição ao meio ambiente, afetando diretamente água, ar e solo, com implicações na saúde humana. Ao ingerir ou aspirar o metal, a pessoa pode desenvolver toxicidade nos rins, sistema nervoso e sistema cardiovascular.

Contribuir para a preservação do meio ambiente e promover o desenvolvimento não devem ser encarados como desafios distintos, vistos que estão inevitavelmente interligados. De acordo com a gerente de Negócios & ESG da Bemol, Mariana Leite, a parceria com a Reciclus é mais uma iniciativa com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população para ações em conjunto. “Queremos integrar a sociedade nesta mobilização como forma de compartilhar conhecimento sobre os impactos causados pela destinação incorreta de resíduos, assim como oferecer oportunidade para que haja um engajamento coletivo, entendendo que assim como a Bemol busca contribuir para o futuro das gerações futuras, a sociedade também pode fazer a sua parte”.

Boas práticas

Ao longo dos seus 80 anos, a Bemol buscou se adequar às práticas ambientais, sociais e de governança, pensando na sustentabilidade do meio em que está inserida. A empresa apoia projetos que valorizem as boas relações que desenvolve com seus parceiros, com os produtos e serviços que vende.

Além dos pontos de coleta de lâmpadas usadas, a empresa também possui em suas lojas coletores de resíduos eletrônicos que recolhe notebooks, impressoras, tablets, celulares, acessórios de informática, câmeras, cabos, carregadores, entre outros produtos.

A logística reversa é um tema importante para Bemol e essas iniciativas compõem o que a empresa acredita contribuir para uma relação entre comunidades, pessoas e negócios que visam um futuro melhor.