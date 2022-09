Pesquisa do Ipec – ex-Ibope – encomendada pela Rede Amazônica e divulgada neste fim de semana, apresenta o governador e candidato a reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, na frente com 34% das intenções de voto, seguido por Amazonino Mendes (Cidadania), com 26%, e Eduardo Braga (MDB), com 17%.

No levantamento, o governador apresenta um crescimento de 4 pontos percentuais, enquanto o seu adversário direto na corrida eleitoral teve uma queda acentuada de 4 pontos.

Nesta segunda-feira (26), pesquisa da Pontual também aponta Wilson na frente, mas o coloca como o provável reeleito em todos os cenários da eleição para governador do Estado.

Nas simulações de segundo turno da pesquisa Ipec, Mendes aparece liderando a pesquisa na disputa com Lima e Braga. Já Wilson lidera na disputa com o candidato do MDB.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 14 e 16 de setembro em 19 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o número AM-01902/2022.

O atual governador e candidato à reeleição tinha na última pesquisa do Ipec 30%, Amazonino 30% e caiu 4 pontos percentuais.

Já o candidato do MDB, Eduardo Braga 16% e subiu um ponto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.

