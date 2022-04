Avalie o post

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Obras, dá início à construção de uma nova Escola. O prédio será localizado na Rua Estrada da Produção, no Bairro São Francisco, onde ficava a antiga "Praça da Estrela", que contará com dez salas de aula, laboratórios, refeitório, administração, área de lazer e uma quadra coberta e pago com recurso próprio da Prefeitura, no valor de R$ 2.741.377,04, fruto de emendas parlamentares dos Deputados Estaduais Sinésio Campos e Wilker Barreto.

A nova escola terá o nome de "Escola Municipal Maria Alice Raposo Pinheiro", que permitirá atender os Bairros da Paz, São Sebastião e São Francisco. Esta conquista dará maior capacidade de atendimento aos alunos que hoje estudam nas diversas escolas de Barcelos.

Este avanço, será mais uma obra a somar com os demais investimentos da prefeitura já em andamento no setor da educação, como a construção da Escola de Tempo Integral Aldamarina Oliveira, no Bairro do Marará, que deverá ser inaugurada ainda este ano. Além dessas obras, a atual gestão já realizou e entregou a reforma de vários prédios das escolas municipais localizadas em diferentes bairros da cidade.

A construção dessa escola, mostra o espírito visionário e empreendedor da Gestão do Prefeito Edson Mendes e França Moreira, que hoje apresenta o início das obras, desta que será com certeza motivo de muito orgulho para nossa cidade, sendo de enorme magnitude e importância ímpar para o desenvolvimento educacional para as crianças do nosso município.