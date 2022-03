Avalie o post

Uso de Máscaras – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na manhã desta terça-feira, (08/03), que a partir do próximo dia 16 o uso de máscaras deixará de ser obrigatório em locais abertos. A decisão foi anunciada após reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Segundo ele, a medida deve levar em consideração o total de casos confirmados da doença.

Atualmente, o Amazonas está na fase laranja da pandemia, ou seja, com risco moderado de transmissão. Desde o início da pandemia, mais de 14 mil pessoas morreram com Covid-19 no Amazonas, e mais de 575 mil casos foram confirmados.



“Quatorze dias após o fim do Carnaval, no dia 16, estaremos anunciando o fim da obrigatoriedade da utilização das máscaras em locais abertos, dependendo da evolução epidemiológica da transmissibilidade da Covid-19. Tomamos essa decisão baseados nos dados apresentados pela direção da Semsa e tendo sempre prudência e cautela”, explicou o prefeito.



O prefeito disse, ainda, que a decisão também leva em consideração o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital amazonense. Segundo dados da Semsa, até o início desta terça-feira, mais de 85% da população vacinável (12 anos ou mais) já haviam completado o ciclo vacinal. No entanto, algumas cidades do interior ainda registram indíces baixos de vacinação.

“Essa decisão vem ao encontro com o que já vem acontecendo no resto do país e nas principais capitais”, informou o prefeito.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

Com informações da assessoria de imprensa*

