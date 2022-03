Avalie o post

Os russos são os principais fornecedores de adubo ao Brasil. A ida de Tereza Cristina ao Canadá mostra que o Brasil tenta abrir novos mercados

Brasília – Sob o risco da falta de fertilizantes, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, vai a Ottawa, capital do Canadá, para participar de reuniões com exportadores dos produtos.

A autorização para a viagem, que tem previsão de durar quatro dias, entre 12 e 15 de março, está publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (8).

(Foto: Marcos Correa/PR)

O Canadá é o maior exportador de potássio do mundo, e a ida da ministra ao país mostra que o Brasil tenta abrir novos mercados para não continuar nas mãos da Rússia.

“Se houver um fechamento mais radical nesses dois países [Rússia e Belarus], nós poderemos ter preços mais altos. O preço já subiu no Brasil, subiu no mundo”, afirmou a ministra ao comentar o assunto na semana passada.

A Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes. É o segundo maior exportador mundial de nitrogenados e o terceiro maior exportador global de fosfatados e potássicos, contribuindo com 16% dos adubos exportados no planeta.

Os russos são os principais fornecedores de adubo ao Brasil, com cerca de 20% do volume internalizado anualmente.

