Até a próxima sexta-feira, 31/12, a Prefeitura de Manaus estará disponibilizando postos fixos para a vacinação antirrábica animal, além dos que funcionam diariamente na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, e no “Castramóvel”, posicionado na Minivila Olímpica do Coroado, na alameda Cosme Ferreira, Coroado, zona Leste da cidade. A medida vai intensificar a campanha de vacinação antirrábica animal, que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vem realizando desde o dia 9 deste mês, inclusive com visitas casa a casa.

Os postos estarão atendendo nas sedes dos Distritos de Saúde Norte (avenida Noel Nutels, nº 12, Cidade Nova); Sul (avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 300, Adrianópolis); Leste (rua das Rosas, s/nº, na segunda etapa do Jorge Teixeira); e Oeste (rua Comandante Paulo Lasmar, s/nº, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz), todos no horário entre 8h30 e 12h30, até o próximo dia 31. Também será oferecida a vacina para cães e gatos na Associação de Moradores do bairro Novo Israel (próximo à praça do Dez), e no Espaço Comunitário Rosa Maria, na rua Indiaporã (antiga rua 50), nº 23, quadra 85, Mutirão, bairro Novo Aleixo, na zona Norte.

A Semsa reforça que cães e gatos devem ser vacinados anualmente, para garantir a proteção contra a raiva, zoonose que pode ser transmitida dos animais para o ser humano.

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2021 tem como meta a imunização de 225.335 animais, atingindo 80% da população estimada de cães (161.110) e 100% da população de gatos (64.225).

Fonte: Semsa

Foto: Camila Batista / Semsa

