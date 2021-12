Avalie o post

Cantor está isolado, recuperando-se de uma pneumonia viral; Maria Alice, fruto da relação com Virginia, está com a avó paterna

Diagnosticado com pneumonia viral, Zé Felipe está em repouso e isolado em casa, recuperando-se ao lado da mulher, Virginia Fonseca. A filha do casal, Maria Alice, está sob os cuidados da avó paterna, Poliana Rocha.

Nas redes sociais, o cantor, filho de Leonardo, lamentou ter de ficar longe da pequena. “Saudade da nossa tutti”, escreveu Zé Felipe, revelando o apelido carinhoso de Maria Alice.

O cantor posou ao lado de Virginia, com os dois usando camiseta com o rosto da filha estampado. “Saudade demais”, completou a influenciadora.

Poliana fez um comentário na publicação do filho e tranquilizou os papais: “Tutti está feliz, logo estarão com ela”.

Veja o post na íntegra:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

