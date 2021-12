Avalie o post

Cantor estava internado desde o dia 15 de dezembro, em Goiânia, após sofrer um mal súbito durante a gravação de um DVD

Goiânia – O cantor Maurílio Delmont Ribeiro, 28, da dupla com Luiza, morreu nesta quarta-feira (29) por complicações de um mal súbito sofrido na noite do último dia de 15 de dezembro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla ao R7.

“Com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurílio Delmont Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 16h30”, diz o comunicado oficial divulgado pela equipe do sertanejo.

O músico estava internado desde a madrugada do último dia 15 de dezembro, após sentir fortes dores no peito e falta de ar durante a gravação de um DVD com a dupla Zé Felipe e Miguel. Dias antes, o artista havia sentido dores na perna.

Momentos após deixar o palco, no entanto, o sertanejo desmaiou e teve uma parada cardíaca a caminho do hospital Jardim América, em Goiânia. Ao dar entrada na unidade de saúde, o cantor teve outras duas paradas cardíacas e foi diagnosticado com uma trombose pulmonar.

Além disso, a equipe médica chegou a identificar uma lesão renal e, por isso, ele foi submetido a tratamento de hemodiálise. Nos dias seguintes, foram evidenciados edema cerebral e inflamação nos exames neurológicos do artista. Entretanto, à época, os testes reaqlizados mostravam que o sertanejo apresentava atividade cerebral. Com isso, Maurílio chegou a ser transferido para a UTI do IOG (Instituto Ortopédico de Goiânia).

