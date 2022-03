Avalie o post

Mulher – O Março Lilás alerta a população sobre a prevenção ao câncer do colo do útero, doença que pode ser evitada com a vacina contra o HPV. Neste ano, a iniciativa tem como tema “É tempo de cuidar”. Em alusão ao mês dedicado a causa, a Policlínica Codajás, promove nesta quinta-feira ação de coleta para o exame preventivo, Papanicolau, e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Serão ofertadas 100 vagas para realização do exame preventivo, com testes rápidos ao longo do dia, no horário das 7h às 17h.

A gerente de Enfermagem da policlínica, Leonide Brandão, destaca que essa ação é um alerta para os cuidados com a saúde da mulher..

As interessadas em realizar o exame preventivo e testes rápidos precisam procurar o setor de Ginecologia ou a Gerência de Enfermagem da Policlínica Codajás, localizada na avenida Codajás, 26, bairro Cachoeirinha, zona centro-sul, munido de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e documento de identidade.

O movimento Março Lilás busca conscientizar as mulheres sobre a realização periódica do exame preventivo, o Papanicolau, que deve ser feito mesmo se a mulher não estiver apresentando nenhum sintoma ginecológico. Por meio deste exame são descobertas as lesões pré-malignas, que vêm antes do câncer.



Câncer de colo de útero

A estimativa mais recente do Instituto Nacional do Câncer é de que 700 mulheres no Amazonas sejam acometidas pelo câncer de colo de útero por ano. Os dados são de 2020. Com essa quantidade, o Amazonas segue na liderança do ranking com o maior número de casos. A incidência é de 61,54, uma taxa extremamente alta, a mais alta do Brasil e 10 x maior do que a média nacional.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Fonte