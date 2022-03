5/5 - (3 votes)

No dia 03 de março de 2022, a Creche Municipal Taína Surí iniciou o ano letivo de 2022, com um espaço preparado com muito carinho e amor para receber com alegria os novos integrantes do quadro de alunos matriculados na Creche. Balões, fitas coloridas, painéis de boas vindas, muito amor e dedicação compõe o ambiente para acolher os pequenos, incluindo bebês de até 6 meses.

De acordo com a Gestora Luana Furtado Rodrigues, o momento foi de total ansiedade para receber de braços abertos com muito carinho, os mais novos alunos que darão início ao processo de aprendizado e socialização em sala de aula, com o espaço totalmente revitalizado após reforma entregue pelo prefeito Edson Mendes em 15 de dezembro .

Atualmente a Creche Municipal Taían Suri conta em 2022 com:

✓ 37 professores:

✓ 491 alunos até o momento;

✓ 9 auxiliares

✓ 7 cuidadores de criança com necessidade especiais;

✓ Brinquedoteca com 2 professores;

✓1 coordenadora pedagógica;

✓2 pedagogas;

✓ 22 administrativo com auxiliar de serviço gerais etc;

✓ 1 nutricionista que atende todas as escolas municipais;

✓ 2 lanches por dia cada turma manhã e a tarde.

Texto: Frank Garcia/Comunicação - Fotos: Wellington Mello/Comunicação

CONFIRA AS FOTOS: