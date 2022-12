Pelé, que está internado passando por tratamento contra um câncer, foi premiado nesta sexta-feira, 23, com o troféu “O jogador da história”, entregue pelo atacante da seleção brasileira Neymar. “Hoje é um dia muito especial para mim. Queria compartilhar com vocês que fui convidado pela Budweiser para homenagear o Pelé com o troféu “Player of the History”. Para mim, é uma honra imensa fazer parte deste momento”, disse o jogador do Paris Saint-Germain, em postagem nas redes sociais. “Como vocês sabem, o Pelé faz parte da minha história. A homenagem é linda e muito importante não só porque o Pelé é o único jogador que conquistou três Copas, mas porque já existiram diversos ‘players of the match’ no futebol em várias épocas, mas ‘player of the history’ só teve um. Rei, nosso carinho e respeito por você serão eternos”, completou Neymar. Em outra postagem no Instagram, Kely, uma das filhas de Pelé, reproduziu a imagem do camisa 10 da seleção com o troféu destinado ao pai e deixou uma mensagem de agradecimento. “Muito obrigada ao nosso #meninodavila por esse troféu. Você não tem noção do orgulho que dá a todos nós da família Nascimento e, principalmente, a ele”, disse a filha, em referência ao Rei do Futebol. Pelé está internado há três semanas no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador apresentou piora no câncer de cólon e está recebendo cuidados relacionados com “disfunções renais e cardíacas”, segundo boletim médico divulgado na quarta-feira.

Leia também

Filho de Pelé homenageia pai nas redes sociais: ‘Meu lindo’



Paquetá é zoado por argentino no vestiário do West Ham e rebate: 'Temos cinco Copas'



*Com informações da EFE