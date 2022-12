Em meio a rumores sobre a saúde de Pelé, a filha do Rei do Futebol, Kely Nascimento, postou uma foto ao lado do pai no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 23. Abraçada com Pelé na cama, Kely escreveu. “Seguimos aqui na luta e na fé. Mais uma noite juntos”. Durante a sexta-feira, alguns perfis nas redes sociais chegaram a informar a morte do ex-jogador, que foi desmentida pela família. Ele está internado desde o dia 29 de novembro para tratar uma infecção respiratória e um boletim médico apontou que o câncer do Rei se agravou, e ele permaneceria internado para tratamento e supervisão do quadro cardíaco e renal. Pelé está com 82 anos e luta contra um tumor no cólon desde setembro de 2021.

