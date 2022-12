A Netflix vai acabar com o compartilhamento de senhas no início de 2023. O plano da gigante do streaming vai começar nos Estados Unidos e deve ser implementado nas demais regiões em seguida. As informações são do The Wall Street Journal.

No início da transição, a empresa enviará mensagens para quem usa senhas alheias sugerindo que essas pessoas paguem por isso. Mais de 100 milhões de pessoas utilizam os serviços da Netflix com contas de terceiros.

A empresa já se prepara para enfrentar a rejeição de boa parte dos consumidores. O co-CEO da NetflixTed Sarandos alertou investidores no início de dezembro: “Não se engane, não acho que os consumidores vão adorar logo de cara”.

Em 2017, a empresa chegou a twittar: “amor é compartilhar a senha”.

A tendência é que a plataforma cobre algo em torno de US$ 6,99 adicionais pelo privilégio. Atualmente, a companhia já realiza testes na América do Sul de algo similar e cobra perto de US$ 3 pelo benefício.

Analistas da Cowen entendem que o valor dos testes poderia criar uma receita de US$ 721 milhões à Netflix no próximo ano, caso seja cobrado nos Estados Unidos e no Canadá.

No entanto, entendem que a empresa pode subestimar a quantidade de clientes que cancelariam a assinatura no lugar de pagar pela funcionalidade.

