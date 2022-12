A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), informa que, por conta do domingo de Natal (25), e do feriado de Ano-Novo (1º), a feirinha de artesanato que acontece, tradicionalmente aos domingos, na avenida Eduardo Ribeiro, será realizada nos sábados, 24 e 31, no largo da praça da Matriz, no Centro.

São mais de 180 permissionários que estarão instalados, de forma excepcional, nessas duas datas na praça da Matriz, das 6h às 14h, à espera dos clientes para as compras do fim de ano.

