Dois atos marcaram, nesta sexta-feira (23/12), o início oficial da nova gestão da Federação Amazonense de Futebol (FAF). O primeiro ato foi a divulgação de uma carta enviada à Confederação Brasileira (CBF) por Dissica Valério Tomaz na qual o próprio atual mandatário da entidade reconhece a eleição do empresário Ednaílson Rozenha.

O segundo ato foi a desistência da atual diretoria de uma ação que tramitava no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) questionando a Assembleia Geral Eletiva realiza dia 4 de julho, que apontou a vitória da chapa “A mudança vai chegar”. O interessado era o vice-presidente, Pedro Augusto Oliveira, que inclusive estava descumprindo uma decisão judicial que chancelava a legalidade do processo eleitoral.

“Depois de muita luta, iniciaremos no dia 1º de janeiro uma nova era no futebol amazonense. Queremos modernizar a federação, inovar na gestão dos campeonatos de todas as categorias e trabalhar em parceria com clubes e ligas para juntos desenvolvermos o esporte que é paixão nacional aqui no Amazonas”, disse Rozenha.

A carta

Na carta enviada dia 12 ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, Dissica é enfático ao reconhecer a vitória de Rozenha. Detalhe: o texto é institucional e cordial, bem diferente da disputa jurídica encabeçada pelo vice que questionava o pleito.

“Inexiste qualquer pendência ou questionamento quanto à eleição realizada. Dessa forma, requer-se à CBF, a partir de 1° de janeiro de 2023, a atualização dos dados cadastrais e de representação da FAF, passando a constar como presidente o Sr. Ednailson Leite Rozenha e como vice-presidente o Sr. Eufrásio Assis Azevedo Filho, para o quadriênio 2023/2026”, disse um dos trechos da carta.

A desistência

O “grand finale” do imbróglio é a carta de desistência enviada nesta sexta-feira (23/12) à desembargadora plantonista do TJAM pela BBC Advogados, que atuava na defesa da FAF junto ao Poder Judiciário. Nas entrelinhas, fica claro que Dissica não concordava com a ação interposta pelo vice-presidente da entidade, Pedro Augusto Oliveira.

“Fica então aqui registrada a merecida homenagem a Dissica Tomaz, que se materializa no gesto emblemático, assim como sempre foi e como será lembrado o homenageado, de desistência do presente peticionamento, que é feito, registre-se com o espírito verdadeiro de tributo a esse homem de bem, que infelizmente, veio a ser submetido, por terceiros, obscuramente, a situação que jamais mereceu”, diz a nota assinada pelo advogado Enysson Alcântara Barroso (OAB/AM 5.097).