O gesto de Emiliano Martínez ao receber o troféu de melhor goleiro da Copa ainda repercute, mesmo depois de uma semana da final. Após o técnico do Aston Villa, time de Martínez, dizer que irá conversar com o jogador sobre a comemoração, outra crítica veio à tona. O francês Patrick Vieira, treinador do Crystal Palace, disse que o gesto de imitar um pênis com o treoféu foi estúpido e manchou a conquista da seleção de Scaloni. “Acho que algumas das fotos que vi do goleiro argentino tiram um pouco do que a Argentina conquistou na Copa do Mundo”, disse Vieira em entrevista coletiva antes da partida do Palace na Premier League contra o Fulham. “Eu não acho que eles realmente precisavam disso. Às vezes você não pode controlar as decisões emocionais das pessoas. Mas acho que foi uma decisão estúpida de Martinez fazer isso”, acrescentou. Além da comemoração, Martínez também foi criticado por andar com um boneco com o rosto de Mbappé triste. A ministra do esporte da França, Amelie Oudea-Casteran, foi uma das que não gostou de como os argentinos festejaram. “Acho lamentável. É apenas vulgar, inapropriado, não condiz com a ocasião. Este Emiliano Martínez não se distingue. É bastante patético”, reclamou.

