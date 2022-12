Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, quarto filho de Pelé, juntou-se às irmãs Kely e Flávia no Hospital Albert Einstein, onde vão passar o Natal. Os três farão companhia ao Rei do Futebol, que está internado desde 29 de novembro para um tratamento quimioterápico. Edinho foi goleiro de futebol — jogou, inclusive, no Santos, que tem seu pai como maior ídolo — e hoje treina o Londrina.

Devido aos seus compromissos no clube, estava no norte do Paraná e só pôde encontrar à família neste sábado, 24. Também estão no local Stephany e Sophia, filhas do ex-goleiro. Os familiares de Pelé negam o boato de que a situação dele é irreversível.

Na noite de sexta-feira, 23, Kely publicou uma foto no Instagram em que está deitada com seu pai. Ela colocou a seguinte legenda: “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”.

Além de Kely, 58 anos, Flávia, 54, e Edinho, 52, o maior jogador de todos os tempos é pai de Jennifer, 44, e dos gêmeos Joshua e Celeste, 26. Sandra Regina, que só foi reconhecida após teste de DNA, morreu em 2006, aos 42 anos.: ‘Meu lindo’