O Governo do Amazonas concluiu, nesta quinta-feira (22), a primeira fase do programa de modernização da iluminação pública do interior, ao encerrar os trabalhos em Apuí (a 453 quilômetros de Manaus).

Lançado em maio passado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o Ilumina+ Amazonas implantou 56,8 mil pontos desde o seu lançamento, em maio de 2022.

Ao todo, 29 municípios já contam com luz de LED, incluindo 34 comunidades rurais e indígenas.

“Nós estamos transformando a iluminação pública do interior do estado com o Ilumina+ Amazonas. Isso representa mais eficiência no serviço de iluminação e contribui significativamente para a economia e segurança”, destacou o governador Wilson Lima.

Segundo o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a meta estabelecida foi alcançada com sucesso e até superada, já que o programa, inicialmente, seria executado apenas nas áreas urbanas das cidades, mas chega ao final contemplando também comunidades rurais e indígenas.

O Amazonas, diz ele, pode vir a ser o primeiro Estado do Brasil a ter todos os municípios iluminados com LED. “São mais de 1,3 milhão de pessoas impactadas nesta primeira fase, que foi executada em tempo recorde.

A meta é ampliar a abrangência do programa para os outros municípios, a partir do próximo ano. Mais luminosidade nas ruas, representa mais segurança, movimenta o turismo e contribui com o bem-estar da população”, afirmou.

Em Apuí, última cidade dessa primeira fase a receber o programa, foram instaladas 1,9 mil luminárias. Entre os locais contemplados estão o bairro Vila Nova e as ruas Santa Catarina e Gilsério Silva Mota, que não possuíam qualquer tipo de iluminação até a chegada do programa.

A tecnologia LED é a alternativa mais sustentável para a iluminação pública e também mais eficiente, com economia de energia de até 60%, além de durar dez vezes mais do que as lâmpadas convencionais.

Os municípios contemplados nesta primeira fase já elencam as vantagens da utilização do equipamento, como é o caso de Codajás, onde foram implantados 1,5 mil pontos.

Após o investimento do Governo do Estado, a Prefeitura espera reduzir em até 60% os custos com a iluminação pública, considerando a queda imediata do consumo de energia e dos custos de manutenção, com a troca de lâmpadas.

Municípios beneficiados

Com o Ilumina+ Amazonas, 27 municípios estão agora com 100% da área urbana em LED: Tefé, Nhamundá, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Autazes, Urucurituba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Humaitá, Boca do Acre, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Beruri, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Carauari, Eirunepé, Manacapuru, Codajás, Apuí, Anori, Alvarães e Atalaia do Norte, além de Maués.

Em dois municípios, Manicoré e São Sebastião do Uatumã, o programa chegou a comunidades rurais, nessa primeira fase. Com isso, chega a 29 o número de municípios onde o Governo do Estado chegou com a luz de LED.

Na zona rural foram contempladas as seguintes comunidades: Vila Amazônia, Serra da Valéria, Zé Açu, Caburi e Mocambo, em Parintins; Sant’Ana, Santa Helena, Santa Etelvina e Igarapé-Açu, em São Sebastião do Uatumã; Novo Céu, em Autazes; Vila de Lindoia, Novo Remanso, Engenho, Jerusalém, Jacarezinho e Piquiá, em Itacoatiara; Distrito de Realidade e Cristolândia, em Humaitá; Canoas, Nova Jerusalém, Novo Rumo, Rumo Certo, Marcos Freire e São Miguel, em Presidente Figueiredo; Santo Antônio do Matupi e Maravilha, em Manicoré.

Também receberam LED as comunidades indígenas Belém do Solimões, Umariaçu I e Umariaçu II, em Tabatinga; Feijoal e Filadélfia, em Benjamin Constant; Bom Sucesso e Monte Santo, em São Paulo de Olivença.

O post Ilumina+ Amazonas, alcança 29 cidades, com 56,8 mil leds apareceu primeiro em Portal Você Online.