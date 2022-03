Avalie o post

Papa Francisco completa nove anos do seu pontificado

Em 13 de Março de 2013 foi eleito como Papa da Igreja Católica, Jorge Mario Bergoglio, 77 anos, natural da Argentina e Sacerdote religioso da Companhia de Jesus – Jesuítas, primeiro latino-americano a assumir o papado. O pontífice escolheu ser chamado de Francisco, uma referência a São Francisco de Assis, santo dedicado aos pobres.

A escolha se deu no conclave, que é uma reunião restrita com a presença de cardeais para a escolha de um novo Papa. Esse evento só acontece após a renúncia ou morte de um papa, dura em torno de dois ou cinco dias e não é permitida a participação da imprensa. Somente cardeais podem ser eleitos Papas.

No Brasil temos sete cardeais, sendo quatro eleitores em caso de conclave: Não eleitores: Geraldo Majella Agnelo, Cláudio Hummes e Raymundo Damasceno Assis. E quatro eleitores: João Braz de Aviz, Odilo Pedro Scherer, Orani João Tempesta e Sérgio da Rocha. A partir dos 80 anos de idade, os cardeais são considerados não eleitores, ou seja, não podem votar e serem votados.

O público que espera em frente a Basílica São Pedro, também como toda a mídia, sabe da escolha através de uma fumaça, a fumaça preta anuncia que ainda não houve uma escolha naquele dia, e a fumaça branca é o anúncio de um novo Papa para a Igreja Católica.

Papa Francisco completa nove anos de um pontificado á serviço do povo, já escreveu três encíclicas e cinco exortações apostólicas, a mais recente é a Exortação Apostólica Pós – Sinodal Querida Amazônia, esteve em muitos países por meio de suas viagens apostólicas, participou de duas Jornadas Mundiais da Juventude, entre outras muitas atividades.



Ouça a matéria completa:



É considerado um Papa à frente do seu tempo, trazendo temas atuais e polêmicos que mexem com a sociedade. É um homem simples e que não gosta de regalias, desde sua vestimenta sem muitos adereços, dispensou o anel de ouro e usa um de prata, no dedo anular na mão direita, símbolo de liderança na Igreja Católica.

O agente de pastoral na Paróquia de Santo Antônio, Anderson Lira, relembra a Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Rio de Janeiro, onde esteve com mais jovens do Grupo Filhos da Amazônia, momento de emoção e de novidade, o novo Papa estava pela primeira vez no Brasil.

O doutorando em Matemática na Universidade de São Paulo – USP, Luís Lopes, participou de duas edições da JMJ e conta que a santidade remete uma pessoa próxima de todos.

Um Papa que enfrenta desafios, pediu que todos os crentes e não crentes se unissem em oração pela Ucrânia. Confirmados os ataques e a guerra entre Rússia e Ucrânia, vítimas e emigração, Francisco diz que a ação é uma loucura, e foi até a embaixada Russa, pediu fim do conflito. Segundo o Vaticano, uma atitude jamais havia acontecido.

Papa Francisco, que seu pontificado para o povo e reino de Deus seja luz e sal do mundo.



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

Imagem: Catholic News Service

Fonte