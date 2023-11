O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, no último final de semana, após ganhar mais uma partida e ver Botafogo e Grêmio tropeçarem na rodada. Mais do que isso, o Verdão se tornou o grande favorito ao título, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Mesmo com um jogo a mais em relação ao Glorioso, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira tem 44% de possibilidades de erguer a taça. Já a Estrela Solitária, que chegou ater 90% de chances de ser campeão, reduziu esse percentual para 27% depois de amargar o sexto confronto consecutivo sem triunfo. Red Bull Bragantino (15%), Grêmio (8%), Flamengo (5%) e Atlético-MG (1%) brigam por fora nessas quatro rodadas finais.

Na parte de baixo, Santos e Corinthians, dois gigantes paulistas ameaçados contra pelo rebaixamento, estão praticamente livres. Após empatar com o São Paulo, o Peixe abriu cinco pontos de distância para o Z4 e só tem 5% de queda. Já o Timão surpreendeu ao bater o Grêmio e, agora, tem apenas 1% de possibilidade de cair. Atualmente, o América-MG é o único matematicamente rebaixado. Coritiba (99%) e Goiás (93%) têm chances remotas de permanecer na Série A, enquanto Cruzeiro (33%), Bahia (51%), Vasco (13%) ainda sonham com a permanência.

Luta pelo título:

Palmeiras – 62 pontos (34 jogos e 18 vitórias) – 44% de chances de título Botafogo – 60 pontos (33 jogos e 18 vitórias) – 27% de chances de título Grêmio – 59 pontos (34 jogos e 18 vitórias) – 8% de chances de título Red Bull Bragantino – 59 pontos (33 jogos e 16 vitórias) – 15% de chances de título Atlético-MG – 57 pontos (34 jogos e 16 vitórias) – 1% de chance de título Flamengo – 57 pontos (33 jogos e 16 vitórias) – 5% de chance de título

Luta contra o rebaixamento:

11) Corinthians – 44 pontos (34 jogos e 10 vitórias) – 1% de chance de rebaixamento

12) Fortaleza – 43 pontos (32 jogos e 12 vitórias) – 1% de chance de rebaixamento

13) Internacional – 43 pontos (34 jogos e 11 vitórias) – 4% de chances de rebaixamento

14) Santos – 42 pontos (34 jogos e 11 vitórias) – 5% de chances de rebaixamento

15) Vasco – 40 pontos (33 jogos e 11 vitórias) – 13% de chances de rebaixamento

16) Bahia – 38 pontos (34 jogos e 10 vitórias) – 51% de chances de rebaixamento

17) Cruzeiro – 37 pontos (32 jogos e 9 vitórias) – 33% de chances de rebaixamento

18) Goiás – 35 pontos (34 jogos e 8 vitórias) – 93% de chances de rebaixamento

19) Coritiba – 29 pontos (29 jogos e 8 vitórias) – 99% de chances de rebaixamento

20) América-MG – 21 pontos (34 jogos e 4 vitórias) – Já rebaixado