O goleiro Ederson foi cortado da seleção brasileira e o técnico Fernando Diniz convocou Bento, do Athletico-PR, para a vaga do jogador do Manchester City. Bento integrará o elenco que jogará contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ederson sofreu um trauma no pé esquerdo no empate por 4 a 4 entre City e Chelsea, neste domingo, 12, pelo Campeonato Inglês. Ele foi titular em todos os jogos no comando de Diniz. O goleiro do Furacão havia sido chamado na primeira convocação de Diniz, mas acabou cortado por problemas físicos. Lucas Perri e Alisson estão na lista para os dois últimos jogos da seleção Canarinho. A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, na quinta-feira (16), às 21h (de Brasília). Depois, o compromisso é contra a Argentina, dia 21, uma terça, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Brasil é o 3º colocado na classificação, com sete pontos. Na última Data Fifa, o Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela e foi derrotado por 2 a 0 para o Uruguai. A América do Sul oferece seis vagas diretas para a Copa do Mundo que será disputada na América do Norte (EUA, Canadá e México). O sétimo colocado se classifica para a repescagem.

CONVOCADO! O @Bentokrepski foi convocado para as duas próximas partidas das Eliminatórias. Ele substitui Ederson, que foi cortado. Parabéns, Bento! Você merece muito! #Athletico #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/UYWX6FdqcC — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 13, 2023