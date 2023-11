Texto: Geizyara Brandão

O Amazonas possui cerca de 140 vagas distribuídas em concursos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR), Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI). Em 2024, são esperados ainda mais editais como, por exemplo, dos concursos unificados coordenados por órgãos nacionais.

As inscrições para o concurso do TRT 11 estão abertas até o dia 27 de novembro e as provas serão realizadas em fevereiro de 2024 pela Fundação Carlos Chagas. As vagas são para analista judiciário (6) e técnico judiciário (45), além de cadastro de reserva. O edital pode ser conferido no link http://bit.ly/47yOMZH.

Concurseiro há quatro anos, Antônio Alves conta que está se preparando para a vaga de técnico judiciário com especialidade em Agente da Polícia Judicial do TRT 11. “A minha rotina de estudo é entre 4 a 5 horas de estudo, por dia, com método por meio de videoaula, leitura de material em PDF e leitura das legislações”, relatou.

Dos dez concursos que prestou, Antônio obteve aprovação dentro do número de vagas do edital de concursos para agente de polícia penal de Roraima e técnico vistoriador de veículo do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), sendo este último o que irá tomar posse no dia 1º de dezembro.

Prefeitura de Manaus

Nesta segunda-feira (13), o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) abre as inscrições para o concurso da FDT, da Prefeitura de Manaus, que conta com 25 vagas para níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.740,58 e R$ 5.214,28. O último concurso público para a FDT foi realizado em 2012.

Os cargos são para analistas municipais em rede de computadores, assistentes sociais, orientação artística, orientação musical, orientação cultural e orientação desportiva, técnicos em Segurança do Trabalho e área administrativa.

Já o concurso da Guarda Municipal de Manaus (GMM), segundo a Secretaria Municipal De Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), está na fase de escolha da banca que irá aplicar o certame. O último edital para o órgão foi em 2012.

Concurso para pesquisas e saúde

O Inpa conta com 63 vagas para pesquisador adjunto (51) e tecnologista pleno (12). As inscrições iniciam no dia 12 de dezembro e seguem até 15 de janeiro. A aplicação da prova discursiva será realizada no dia 24 de março. Os salários variam de R$ 8,8 mil a R$ 14 mil. O edital pode ser acessado em https://bit.ly/3ulJrpW.

Com prova a ser realizada no dia 17 de dezembro, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que no Amazonas é responsável pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), realiza concurso para cadastro de reserva no estado. Para as demais localidades, são 695 vagas imediatas com salários de R$ 2.626,01 a R$ 12.524,35.

Preparação

O professor de cursinho preparatório para concursos há dois anos, Ederson Campos, conta que o serviço público tornou-se ainda mais um motivo de ambição. “Os concursos têm chamado mais atenção daqueles que almejam uma vida profissional e financeira estável. O reflexo disto é visto na demanda crescente por cursinhos preparatórios, que a cada ano recebem mais alunos”, disse.

Segundo o professor, o espaço de tempo entre o lançamento do edital e a realização da prova não é o suficiente. “A dica de ouro é começar o quanto antes”, afirmou.