Um homem de 29 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso, nesta segunda-feira (4), por abusar sexualmente da própria enteada, de 11 anos. Os abusos ocorreram durante três anos dentro da casa da família, em Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Henrique Benelli, adjunto da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a vítima informou para uma professora que estava sendo vítima de abusos por parte do padrasto.

‘’A partir desse relato, a escola acionou o Conselho Tutelar e, em seguida, nós recebemos a denúncia. Rapidamente, solicitamos a prisão preventiva dele. A criança passou por exame de corpo de delito e os abusos foram confirmados’’, informou.

Conforme o delegado, o homem nega que cometeu qualquer tipo de abuso contra a menina. A vítima relatou que os abusos aconteciam toda vez que a mãe saía de casa.

‘’Ela contou que já estava sendo vítima dele há 3 anos. Nós conversamos com a mãe e ela ficou surpresa com a situação. Ela colaborou com as investigações o tempo inteiro’’, explicou.

O homem foi preso em seu local de trabalho, no bairro Armando Mendes, zona Leste da capital e será encaminhado ainda hoje para audiência de custódia.