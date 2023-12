Em continuidade a entrega de documentação e exames médicos, nesta terça-feira (05/12), foi a vez dos escrivães e peritos (legista, criminal e odontolegista), nomeados no concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ao todo, são 40 escrivães e 12 peritos, que serão empossados na segunda-feira (11/12), em solenidade no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

O concurso foi realizado em abril de 2022, com o objetivo de fortalecer o programa Amazonas Mais Seguro e reforçar o efetivo da Polícia Civil.

Durante a entrega dos documentos, o rondoniense Joás dos Santos Pinheiro, 1° colocado no cargo de escrivão, ressaltou que esse é um momento bastante feliz e que estava sendo muito aguardado pelos aprovados. Ele ressalta que se sente honrado em, agora, fazer parte da PC-AM.

“Hoje eu estou aqui na Delegacia Geral (DG) para entregar meus documentos e me tornar policial civil do Amazonas. Estou com uma expectativa muito grande, assim como meus colegas, de entrar nessa instituição honrosa para agregar e fortalecer a segurança pública, principalmente, no interior do Estado”, salientou Joás.

A paraense Lorena Almeida, que é natural de Belém, foi nomeada para o cargo de perita criminal na área de Biologia. Ela conta que suas expectativas são as melhores e já estudava há três anos. “Esse é o cargo dos meus sonhos desde a graduação, e espero contribuir com todo meu conhecimento para a instituição”, frisou.

Érico Macedo Gonçalves, natural de Brasília (DF), aprovado para o cargo de perito legista, relata que está muito muito satisfeito com a sua aprovação e com todo esse processo, que segue com a posse e o exercício da profissão.

“A Polícia Civil do Amazonas é uma instituição ímpar, de combate intenso à criminalidade, e todos nós que fomos convocados estamos nesse processo para ajudar os números da segurança, em especial para mim que vou trabalhar no Instituto Médico Legal (IML)”, disse Gonçalves.

Na quarta-feira (06/12) e quinta-feira (07/12), no horário de 7h30 até 12h, será a vez dos 90 nomeados para o cargo de investigador de polícia apresentarem as documentações necessárias, no auditório José Elcy Barroso Braga, dependências da Delegacia Geral (DG), bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade.