A Nintendo compartilhou o primeiro trailer do novo filme protagonizado por Mario - o conhecido mascote da empresa nipônica.

O primeiro trailer começa com o vilão Bowser (Jack Black) conquistando um novo reino, passando depois para Mario (Chris Pratt) e também Toad (Keegan-Michael Key). No final do trailer é possível até ver por alguns momentos o irmão de Mario, Luigi (Charlie Day).

Apesar de curtinho, este trailer apresenta-se como uma oportunidade para admirar a animação criada pelo estúdio Illumination e também para ver as vozes que os atores decidiram emprestar a estas personagens.

Vale lembrar que, além destes atores, também estão no projeto Anya Taylor-Joy como Peach e Seth Rogen como Donkey Kong.

‘The Super Mario Bros. Movie’ tem estreia marcada para o dia 7 de abril de 2023. Pode ver acima o primeiro trailer.