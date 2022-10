A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realiza pesquisa de satisfação com usuários de transporte público que utilizam os terminais de integração e estações de transferências na capital. A intenção é saber a opinião sobre os serviços prestados nos locais e ainda direcionar formas de evitar vandalismo, especialmente, nos banheiros das estruturas.

Servidores do IMMU estiveram, nesta sexta-feira, 7/10, no Terminal de Integração 3 (T3-Cidade Nova), onde abordaram passageiros com questionário a respeito dos serviços disponibilizados no terminal. A pesquisa ainda será aplicada no Terminal de Integração 4 (T4-Jorge Teixeira) e Terminal de Integração 5 (T5-São José).

O instituto irá analisar o resultado dos questionários e encaminhará soluções para as principais demandas dos usuários de transporte.

De acordo com o diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, a pesquisa irá subsidiar melhorias em terminais e estações. “Estamos fazendo essas pesquisas quantitativas e qualitativas para verificar a quantidade de passageiros que utilizam os terminais e as estações de transferência, assim como a qualidade dos serviços oferecidos. Esse levantamento vai subsidiar o IMMU para melhorias do transporte coletivo oferecido à população”, frisou.

Informações e sugestões sobre o transporte público podem ser encaminhadas por meio do Disque Transporte 118.