Dileane Lima de Oliveira, 27, foi assassinada a facadas, na madrugada desta sexta-feira, 7/10, dentro da casa onde morava, na frente dos filhos, no Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus. O crime, de acordo com a Polícia Militar (PM) foi praticado pelo companheiro dela, Flávio Eduardo, que estava drogado e após ter assassinado a mulher, ainda tentou suicídio.

A mãe de Flávio Eduardo informou que o filho estava há dois dias usando droga. De acordo com ela, ela era viciado e quando chegou em casa, na Rua Coral, passou a discutir com a mulher. Durante a discussão, ele se armou com uma faca e passou a esfaquear Dileane.

O crime, conforme a avó, foi praticado na frente dos filhos, de 1, 2 e 8 anos. Quando os familiares chegaram na residência, encontraram a criança de dois anos sujo de sangue próximo ao corpo da mãe. Após ter praticado o crime, o suspeito ainda tentou suicídio. Ele foi encontrado jogado ferido em cima do corpo da companheira.

Flávio foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, e em seguida, encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

"Eu fiz tudo. Ajudei, fiz tudo, mas não consegui. Eu peço que o pai não deixe acontecer isso com seu filho. Ajude seu filho. Eu não tive condições e ele acabou fazendo o que fez. Dói muito ver o que meu filho fez, mas ele vai pagar pelo o que ele fez", lamentou a mãe de Eduardo, que não teve o nome divulgado.

As crianças foram resgatadas e encaminhadas aos cuidados de familiares.

Fonte: Portal Toda Hora