O Paris Saint-Germain terá uma baixa de peso para o duelo contra o Reims, fora de casa, neste sábado, 8, pela décima rodada do Campeonato Francês – a bola rola a partir das 16 horas (de Brasília). Trata-se do atacante Lionel Messi, que foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha nesta sexta-feira. Em comunicado, o PSG anunciou que os resultados dos exames são “tranquilizadores” e que o argentino será reavaliado no próximo domingo. Assim, existe a possibilidade do camisa 30 estar à disposição para o duelo com o Benfica, na próxima terça-feira, 11, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No último duelo, justamente contra os portugueses, o astro anotou um golaço da entrada da área. Em boa fase, Messi acumula 8 gols e 8 assistências em 13 partidas disputadas na temporada 2022/23. Quem também é dúvida para o duelo é o jovem Kylian Mbappé, que apresentou um quadro inflamatório, mas foi relacionado para o jogo com o Reims.

Veja a lista de relacionados abaixo:

Le groupe parisien pour #SDRPSG. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 7, 2022