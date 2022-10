Avalie o post

As empresas brasileiras já começaram a contratar trabalhadores temporários para atender ao aumento da demanda neste final de ano, principalmente para a Black Friday e o Natal.

Só as empresas Americanas, Coca-Cola Femsa Brasil e Gi Group estão com mais de 17 mil vagas temporárias de emprego abertas. Veja abaixo onde estão e como são os processos seletivos:

Americanas

A Americanas está com mais de 5 mil vagas temporárias abertas para reforçar a operação de Black Friday e Natal em todo o país. Para se candidatar, é necessário ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. As oportunidades não exigem experiência e há possibilidade de efetivação.

As vagas contemplam as mais de 1.800 lojas físicas da marca Americanas em todos os estados, além dos mais de 200 hubs e centros de distribuição.

Há vagas para cargos de operação logística, operação de loja, agente de atendimento, manuseio de empilhadora, manobrista, entre outros.

Para os interessados em trabalhar na operação logística, há vagas para atuação nos centros de distribuição e hubs nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e no DF. As oportunidades estão em cargos na operação de CDs, em posições como operador de logística, fiscal, agente de atendimento, operador de empilhadeira, assistente e manobrista. As inscrições para as vagas em logística estão abertas no site.

Presentes em mais de 900 cidades, em todos os estados, as lojas físicas têm vagas disponíveis para o cargo de operador da loja. As vagas estão disponíveis por meio do site.

Coca-Cola Femsa Brasil

A Coca-Cola Femsa Brasil, engarrafadora de produtos Coca-Cola, abriu 2 mil vagas temporárias em oito estados brasileiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para o Plano Verão 2022 da companhia. Os contratos duram até dezembro deste ano, com possibilidade de efetivação.

Há oportunidades para ajudante operacional, arrumador de palete, assistente de manufatura, auxiliar de motorista entregador, auxiliar de remessa, conferente, motorista entregador, operador de empilhadeira, operador de enchedora, operador de máquina, promotor, técnico de manufatura e vendedor.

Os candidatos precisam ter ensino fundamental ou médio completo (a depender do tipo de vaga), disponibilidade para trabalhar nos finais de semana e é desejável que possuam experiência prévia em logística e áreas relacionadas.

Os interessados devem acessar o site https://www.contratando.com.br/ para verificar os detalhes e a documentação necessária para cadastrar seus currículos.

Gi Group

Na Gi Group Holding, há cerca de 10 mil vagas temporárias para atuar no setor em todas as regiões do Brasil. Os cargos oferecidos são para auxiliar de loja, vendedor, estoquista, promotor de vendas, auxiliar de logística, operador de empilhadeira, motorista e ajudante operacional.

Os interessados em se candidatar a uma dessas vagas devem acessar o portal Contratando. É possível pesquisar por localização, área de interesse, perfil profissional e tipo de contrato: para algumas posições, existe a possibilidade de efetivação.

“O número de vagas disponíveis até agora no Gi Group supera, por enquanto, em 11% os postos oferecidos para temporários no final do ano passado. Isso demonstra o otimismo do setor varejista, que conta em 2022 com um evento extra, além das tradicionais datas comemorativas: a Copa do Mundo. Assim, a expectativa é que mais vagas ainda possam ser abertas, em um movimento que pode se estender até fevereiro de 2023 para suprir a demanda da volta às aulas”, afirma Ana Britto, diretora da divisão de temporários e efetivos da Gi Group Holding.

