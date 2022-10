Em homenagem ao Dia das Crianças, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá uma programação diferenciada no próximo domingo, 9 de outubro, das 8h às 19h, unindo a tradicional Feira da FAS, Feira do Pirarucu e vários atrativos para o público infantil. O evento tem entrada gratuita na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez de Novembro.

A feira terá também 10 pirarucus frescos à venda e provenientes da Feira do Pirarucu, que acontece na sede da instituição. Os peixes são resultado das ações de manejo, realizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá.

Já a Feira da FAS começa às 8h com a venda de café da manhã regional e mais de 100 expositores com produtos diversos, como plantas e artigos de jardinagem, acessórios, moda, produtos sustentáveis, óleos essenciais, produtos da medicina tradicional indígena, colecionáveis, entre outros.

Das 9h às 12h, acontecem as atividades do Espaço Kids com brincadeiras lúdicas e pintura de rosto sob comando da estudante de teatro Mel Angeoles. Em paralelo, o público poderá aproveitar as brincadeiras da Roda na Praça, com a presença de palhaços e abordagens circenses.

As crianças também se divertirão com brinquedos infláveis e oficinas de bolas de sabão. No horário do almoço, a Feira da FAS oferece várias opções, inclusive com pratos regionais como peixe assado na brasa e outras comidas típicas regionais e até internacionais.

Durante o almoço, às 13h, os visitantes curtem a performance do consagrado cantor amazonense Hamilton Azevedo e seu repertório com hits brasileiros. No horário das 16h, a cantora Márcia Caminha, com sua voz marcante, apresenta uma mistura de ritmos. Encerrando as atrações musicais do evento, às 17h30, a feira terá o show da banda Oficial 80, que possui grande expressão no cenário local com muito rock e pop.

“Construímos um dia inesquecível, não apenas para as crianças, mas para a família inteira. Desde o café da manhã até o encerramento, oferecemos muito lazer e descontração para quem quer curtir o domingo. E, quem estiver sem ideias do que presentear o seu filho ou filha no Dia das Crianças, teremos mais de 100 expositores com produtos diversos e, principalmente, produtos que respeitam o meio ambiente”, comenta a responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.