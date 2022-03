Avalie o post

Naiara foi acusada de ter imitado Marília em uma pose que ficou conhecida após a morte da rainha da sofrência

Manaus – Naiara Azevedo rebateu as críticas recebidas após divulgar um ensaio fotográfico que foi comparado aos de Marília Mendonça. Naiara foi acusada de ter imitado Marília em uma pose que ficou conhecida após a morte da rainha da sofrência.

Naira foi acusada de imitar pose de Marília Mendonça (Foto: Reprodução / Instagram)

Naiara explicou que as fotos são de um ensaio que ela fez antes de entrar em um reality show. “Conteúdo para poder alimentar minhas redes sociais, apenas. Foi um ensaio muito bacana, que foi feito com profissionais que foram designados a montar situações que remetessem ao momento que eu estivesse dentro do jogo”, justificou a sertaneja.

Mesmo após ter sido eliminada do reality show, a sertaneja disse que não gostaria de perder as fotos e compartillhou o ensaio no Dia Internacional das Mulheres.

Passando aqui pra desejar a todas as minhas seguidoras que são um MULHERÃO DA PORRAAAAAA um dia incrível !!!!

FELIZ DIA DAS MULHERES!!!!! pic.twitter.com/TYQby5ZxaD

— Naiara Azevedo 💸 (@Naiarazevedo) March 8, 2022



Naiara Azevedo lança música com Marília Mendonça

Após uma polêmica com a família de Marília Mendonça, Naiara Azevedo lançou na última semana a música “50%”, que tinha gravado com a rainha da sofrência.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

