Avalie o post

Sepulturas ficaram a mostra após a queda da construção

Manaus – Uma parte do muro do cemitério São Francisco desabou na tarde desta quinta-feira(30), no bairro Morro Liberdade, zona sul de Manaus.

(Foto: Reprodução)

Um vídeo foi registrado por uma pessoa que passava na rua e compartilhado nas redes socias. Pelas imagens é possível ver que as sepulturas não foram afetadas.

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semuslp), responsável pelos cemitérios em Manaus, foi acionada para atender a situação.

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), informou que realizou os trabalhos de retirada dos escombros, do muro do cemitério São Francisco que desabou em decorrência da chuva, comprometendo a circulação na rua Coronel Pedro de Souza. Nesta sexta-feira(31), pela manhã, a secretaria inicia uma ação emergencial de reconstrução do muro.

O Cemitério São Francisco foi fundado em 1937 e está localizado à Rua Antônio Lacerda. A área possui 5 quadras e uma área de 3, 688 hectares. O Cemitério atende apenas sepultamentos em sepulturas perpétuas com uso por concessão.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte